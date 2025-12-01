Un giorno di ricovero in ospedale a Napoli costa 1.300 euro | primato al Policlinico Vanvitelli
Agenas ha rivelato i dati sui costi di un giorno di degenza in acuzie negli ospedali italiani, sia universitari che non: tra i primi, il primato spetta al Policlinico Vanvitelli di Napoli, con un costo di 1.326 euro al giorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
