Un fagiolo sconosciuto in Europa entra nel club di Increase | come chiedere il nuovo seme da coltivare in casa
Il progetto europeo Increase sostenuto anche dalla Fao offre semi di legumi da coltivare in casa per condividerne i dati di crescita: scienza condivisa per l'emergenza climatica. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Altre letture consigliate
"mettano la vita dei loro animali domestici prima di quella di un essere umano" è un'diozia. A parte che vorrei vedere la ricerca, come è stato detto credo mille volte qui ormai, de "il proprio cane" e "lo sconosciuto", il cervello umano, la parte sotto la neocortecci - facebook.com Vai su Facebook
Un fagiolo sconosciuto in Europa entra nel "club" di Increase: come chiedere il nuovo seme da coltivare in casa - Il progetto europeo offre legumi da coltivare in casa per poi condividerne i dati e valutarne la resistenza ai mutamenti climatici ... Riporta gamberorosso.it
Festa del fagiolo senza fagiolo, le piantagioni prese d'assalto dagli insetti: niente stand per la vendita - Annata nera per il fagiolo di Lamon: alla festa a lui dedicato non ci saranno stand di vendita. Secondo ilgazzettino.it