Un dating show a metà fra Matrimonio a prima vista e Uomini e donne Conducono Fabio Caressa e Benedetta Parodi

L'amore è cieco – su Netflix da oggi con i primi 4 episodi – è l'adattamento italiano del celebre format Love Is Blind. Si tratta di un dating show divertente e innovativo che vede alla conduzione la coppia, anche nella vita, formata da Benedetta Parodi e Fabio Caressa. Protagonisti sono 28 single pronti a giurarsi amore eterno separati da un muro, dunque senza mai vedersi ma avendo l'opportunità di parlarsi. L'amore è cieco si presenta con la formula nota ai blind dating, cioè "un vero e proprio esperimento sociale".

