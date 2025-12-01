Un ciclone dietro l' altro MeteoGiuliacci | dove arriva il maltempo
L'inizio di dicembre sarà dominato dal maltempo come sottolineato dal sito meteogiuliacci.it. Arrivano una serie di perturbazioni che interesseranno gran parte d'Italia per quasi l'intera settimana. Martedì 2 dicembre: il primo ciclone perderà forza ma manterrà instabilità, con piogge possibili su Lazio, Abruzzo, Campania e Puglia. Altrove nubi irregolari ma senza fenomeni rilevanti. Mercoledì 3 dicembre: un nuovo ciclone raggiungerà l'Italia, colpendo prima la Sardegna e poi il Nord-Ovest, con piogge su Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria occidentale. Nevicate sulle Alpi occidentali dai 900–1000 metri. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
IL CICLONE ANTONINI E LE MONTAGNE RUSSE VISSUTE DAL TRAPANI CALCIO A febbraio scorso Francesco La Luna di Ultimo Uomo aveva scritto un ottimo articolo sul Trapani calcio (link nei commenti), nel quale tratteggia la figura istrionica del preside - facebook.com Vai su Facebook
MeteoGiuliacci: "Un ciclone dietro l'altro". Dove arriva il maltempo - L’inizio di dicembre sarà dominato dal maltempo come sottolineato dal sito meteogiuliacci. Secondo iltempo.it