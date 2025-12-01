un brutto castiglione si inchina al sarzana

HOCKEY A1 E’ un brutto Castiglione quello che ieri sera si è dovuto inchinare al Sarzana al Casa Mora (3-8 il finale). Una sconfitta che ha messo a nudo tutti i difetti di una squadra che non riesce ad esprimere un gioco produttivo e va avanti soltanto per l’iniziativa dei singoli. Una partita senza storia che ha visto il Sarzana, molto più organizzato in tutti i settori, meritare la vittoria che all’inizio non era assolutamente scontata. Pronti via e il Sarzana mette subito le cose in chiaro grazie a Rubio, che buca Saitta da lontano. Passano due minuti e De Rinaldis raddoppia dopo una bella azione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

