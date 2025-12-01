Un attacco a un fornitore di OpenAI ha rivelato di nuovo l’estrema fragilità della rete Internet

Cosa ci insegna il caso Mixpanel e perché è tutto un tema di fragilità strutturale della rete fatta di subfornitori, cloud e servizi interconnessi. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Un attacco a un fornitore di OpenAI ha rivelato (di nuovo) l’estrema fragilità della rete Internet

