Un attacco a un fornitore di OpenAI ha rivelato di nuovo l’estrema fragilità della rete Internet
Cosa ci insegna il caso Mixpanel e perché è tutto un tema di fragilità strutturale della rete fatta di subfornitori, cloud e servizi interconnessi. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Approfondisci con queste news
OpenAI ha confermato una violazione di sicurezza che coinvolge Mixpanel, fornitore di analisi di terze parti. - facebook.com Vai su Facebook
Api di OpenAI, un attacco informatico mette a rischio i dati degli utenti. Ecco chi è coinvolto - Un'aggressione subita da un fornitore esterno della società di intelligenza artificiale ha esposto diverse informazioni e potrebbe portare a tentativi di phishing ... Segnala wired.it
OpenAI: chiarita violazione Mixpanel - OpenAI ha ricostruito con tono fermo l’incidente che ha coinvolto Mixpanel, il servizio di web analytics utilizzato fino a poco tempo fa sulla piattaforma dedicata agli sviluppatori. Riporta polesine24.it
OpenAI sotto attacco hacker, rubati i dati personali di decine di utenti - Segnalato un data breach ai danni di Mixpanel che ha permesso agli hacker di ottenere informazioni sensibili relative agli utenti che usano le API di OpenAI ... Secondo libero.it