Firenze, 1 dicembre 2025 – Due date anonime per chi non ha il viola nell'anima, almeno alla prima occhiata. Ma chi respira Fiorentina tutti i giorni, il 22 novembre 1981 e il primo dicembre 2024 resteranno scolpiti nello spazio sbagliato della memoria. Cosa hanno in comune? Per motivi diversi il cuore di Giancarlo Antognoni ed Edoardo Bove si sono fermati sul prato del 'Franchi', gettando nella disperazione chi era accanto a loro, con lo stadio avvolto da un silenzio irreale. Periodi lontani, drammi terribilmente vicini. Già, perché è già passato un anno quando la lanciatissima Fiorentina di Palladino stava affrontando l'Inter e fino al minuto 17 tutto sembrava indirizzato nel verso giusto.

Un anno fa a Firenze l'incubo Bove. Ora Edo sogna il pallone