Un altro Gratta e vinci da 2 milioni di euro in Veneto | bel colpo a Venezia

Venezia, 1 dicembre 2025 – In Veneto ‘fioccano’ le vincite’ milionarie. Il mese di novembre, infatti, si è chiuso con una nuova, clamorosa vincita da 2 milioni al Gratta e Vinci. A far aumentare la schiera dei neo milionari il tagliando ‘Mega Miliardario New’, Gratta e Vinci dal costo di 10 euro. La super vincita, come riporta l’Agenzia Agimeg, è stata ottenuta a Venezia al punto vendita di via Alessandro Poerio 20. In generale il Veneto è stata tra le regioni più premiate dai Gratta e Vinci nell’ultima settimana di novembre. Da non dimenticare l’altro colpo da 2 milioni di euro sempre con un Gratta e Vinci a Castelfranco Veneto (Treviso). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un altro Gratta e vinci da 2 milioni di euro in Veneto: bel colpo a Venezia

Contenuti che potrebbero interessarti

Gratta & vinci, è molto PERICOLOSO. Attenti quando p...Altro... (Per leggere l' articolo clicca sotto il primo commento ) - facebook.com Vai su Facebook

Un altro Gratta e vinci da 2 milioni di euro in Veneto: bel colpo a Venezia - Dopo la maxi vincita registrata a Castelfranco Veneto (Treviso), la dea bendata ha fatto di nuovo tappa in regione. Scrive msn.com

Vincita da 2 milioni di euro al Gratta e Vinci in via Poerio: con un tagliando Mega Miliardario New da 10 euro il vincitore ha totalizzato il premio massimo - La maxi vincita è stata realizzata con un tagliando Mega Miliardario New, Gratta e Vinci dal costo di 10 euro, ... Riporta ilgazzettino.it

Gratta e Vinci da record: vince 2 milioni con un biglietto da 10 euro «Mai una cifra così alta nella nostra ricevitoria» - A Vignola un Gratta e Vinci da 10 euro regala 2 milioni di euro: la titolare della ricevitoria racconta l’emozione per la vincita record e spera che il fortunato si faccia presto vivo ... Riporta quicosenza.it