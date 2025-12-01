Umiliato Macron cosa è successo davanti alle telecamere tra Meloni e la premier giapponese VIDEO

L’episodio è durato pochi istanti, ma le immagini hanno fatto il giro del mondo: un abbraccio improvviso, uno sguardo che ignora chi resta sullo sfondo, un leader relegato alla periferia della scena. Emmanuel Macron, presidente francese e figura chiave del panorama internazionale, si è trovato improvvisamente in una posizione insolita durante il G20 di Johannesburg, quando la premier giapponese Sanae Takaichi ha scelto di dirigersi verso Giorgia Meloni, lasciando completamente fuori dall’inquadratura il leader francese. Un dettaglio apparentemente marginale, eppure sufficiente a generare un terremoto simbolico: anche i gesti più minuti, nel teatro della politica globale, possono parlare più di mille dichiarazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

