Umbria dismissione di dieci punti vendita tra Unicoop e Superconti | due a Terni
Una nota congiunta, a firma Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS, per fare il punto sull’incontro con i vertici di Unicoop Etruria svoltosi nel corso della giornata di lunedì 1 dicembre a Roma. Le sigle sindacali infatti hanno proclamato: “Lo stato di agitazione, annunciando un pacchetto di ore. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
