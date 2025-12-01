Ultimo mette a tacere le voci di crisi | il video per il primo compleanno di Enea in cui compare anche Jacqueline Luna Di Giacomo

Ultimo ha (almeno apparentemente) messo a tacere le voci di una presunta crisi con la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo. Il cantante, campione nel riempire gli stadi, ha infatti pubblicato un video per celebrare il primo compleanno del figlio Enea. Nella clip che ha come sottofondo “La parte migliore di me”, brano scritto proprio per il piccolo Enea, il cantautore mostra decine di momenti in cui appare sia con il piccolo che con la compagna. Il video è stato ricondiviso anche dalla stessa Jacqueline con la didascalia “buon compleanno al nostro trio”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ultimo mette a tacere le voci di crisi: il video per il primo compleanno di Enea in cui compare anche Jacqueline Luna Di Giacomo

