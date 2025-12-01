Ultimo il video per il compleanno del figlio Enea smentisce le voci sulla crisi con Jacqueline

Il video pubblicato da Ultimo per fare gli auguri al figlio Enea non è passato inosservato. Anzi, il filmato smentirebbe le voci che circolavano da tempo sulla presunta crisi con Jacqueline, che già la ragazza aveva tentato di mettere a tacere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ultimo, il video per il compleanno del figlio Enea smentisce le voci sulla crisi con Jacqueline

