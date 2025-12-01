Ultimo e Jacqueline il video dopo mesi di voci e gossip

Con un annuncio pubblicato a sorpresa sui social, Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sono tornati a mostrarsi ai loro follower dopo un periodo di grande riservatezza. La coppia, che nelle ultime settimane aveva scelto di mantenere un profilo molto discreto, ha condiviso un nuovo video che ha immediatamente attirato l’attenzione. L’uscita arriva in un contesto in cui, nei mesi scorsi, non erano mancate ricostruzioni e articoli sul loro rapporto, nati soprattutto dalla riduzione dei contenuti condivisi insieme e da alcune scelte comunicative più misurate rispetto al passato. Poi sono iniziate a circolare le voci su una possibile crisi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

