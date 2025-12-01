Ultimissime Inter LIVE | Lautaro scaccia le critiche Pio Esposito diventa assistman

Internews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Table of Contents. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 1 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 30 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di SABATO 29 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 28 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 27 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 26 NOVEMBRE. 🔗 Leggi su Internews24.com

ultimissime inter live lautaro scaccia le critiche pio esposito diventa assistman

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Lautaro scaccia le critiche, Pio Esposito diventa assistman

Contenuti che potrebbero interessarti

ultimissime inter live lautaroPisa-Inter 0-2, gol e highlights: decide una doppietta di Lautaro Martinez - L'Inter ha vinto tutte le ultime cinque gare di Serie A contro il Pisa, la più recente delle quali il 3 marzo 1991 (1- Si legge su sport.sky.it

ultimissime inter live lautaroInter e Lautaro, la marcia del capitano - L’ Inter torna da Pisa con due gol e tre punti. Come scrive corrieredellosport.it

ultimissime inter live lautaroPisa-Inter 0-2: Lautaro decide con una doppietta - Inter di Domenica 30 novembre 2025: l'argentino a segno due volte nella ripresa, al 24' e al 37' minuto ... Segnala calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Ultimissime Inter Live Lautaro