Ultimissime Inter LIVE | Lautaro scaccia le critiche Pio Esposito diventa assistman
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Table of Contents. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 1 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 30 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di SABATO 29 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 28 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 27 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 26 NOVEMBRE. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
? Le ultimissime sull' #Inter tra campo e mercato: le richieste in mezzo e un gioiello in vendita che piace a Chivu NUOVO VIDEO con @eleonora_trotta e Lorenzo Polimanti Vai su X
Le ultimissime sull'Inter pre-Atletico: Carlos Augusto o Luis Henrique a destra? - facebook.com Vai su Facebook
Pisa-Inter 0-2, gol e highlights: decide una doppietta di Lautaro Martinez - L'Inter ha vinto tutte le ultime cinque gare di Serie A contro il Pisa, la più recente delle quali il 3 marzo 1991 (1- Si legge su sport.sky.it
Inter e Lautaro, la marcia del capitano - L’ Inter torna da Pisa con due gol e tre punti. Come scrive corrieredellosport.it
Pisa-Inter 0-2: Lautaro decide con una doppietta - Inter di Domenica 30 novembre 2025: l'argentino a segno due volte nella ripresa, al 24' e al 37' minuto ... Segnala calciomagazine.net