Ultime uscite e novità su Netflix dicembre 2025

Cinemaserietv.it | 1 dic 2025

È una delle piattaforme internazionali dello streaming più apprezzate, in grado di proporre serie tv sulle quali l’attenzione del pubblico è sempre molto elevata: da Stranger Things a The Crown, passando per Ozark, House of Cards e  Bridgerton, ogni nuovo arrivo della media company statunitense rappresenta qualcosa di unico nel panorama televisivo globale. Ma, negli ultimi anni, anche le novità cinematografiche hanno raccolto enormi consensi di critica e pubblico, arrivando spesso fino agli Oscar: pensiamo a Mank ed a Storia di un matrimonio, senza dimenticare Roma, Il processo ai Chicago 7, The Irishman e molte altre ancora. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Ultime uscite e novità su Netflix (dicembre 2025)

