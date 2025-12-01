Nel variegato panorama della piattaforme streaming, si sta affermando con sempre più successo Apple TV, la nuova realtà targata dalla Casa di Cupertino che, con produzioni di film e serie tv e altre proposte molto interessanti sul proprio catalogo, ha conquistato un’ampia fetta di pubblico. Fondata il 1° novembre 2019 e disponibile in quasi tutto il mondo, Apple TV ha finora mantenuto una linea ben precisa: puntare sulla qualità rispetto alla quantità. La piattaforma non ospita infatti un numero di contenuti ancora paragonabile a quello, ad esempio, di Netflix e Amazon Prime Video, ma può vantare diverse produzioni originali in esclusiva (tra cui la celebre serie Ted Lasso, ma anche The Morning Show e Scissione, per citarne solo alcune) e distribuzioni di importante rilievo, che rendono estremamente intrigante l’offerta complessiva e concorrenziale rispetto a quelle di altre media company già affermate. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Ultime uscite e novità su Apple TV (dicembre 2025)