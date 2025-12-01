Ultime uscite al cinema
Fin dalle sue origini, il cinema nasce come arte in grado di aggregare le persone: un proiettore, uno schermo e un pubblico al quale mostrare quanto realizzato dagli autori. Nel corso dei decenni, la sala cinematografica è diventata un punto di riferimento per le persone, tutte con in comune il desiderio di viaggiare con la mente e di lasciarsi emozionare dalle immagini e dai suoni in movimento. Fino agli anni Settanta, il cinema è esistito esclusivamente all’interno delle sale, e lì ha fondato la propria identità. L’espansione della popolarità della televisione negli anni Ottanta e la prima grande crisi del cosiddetto cinematografo ha ridimensionato in parte la centralità delle stesse sale, che hanno conosciuto una ripresa a partire dagli anni Novanta, in particolare grazie ai blockbuster americani, e ha finalmente esplorato nuove tecnologie con l’avvento del nuovo secolo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Scopri altri approfondimenti
Under 14 Silver Grosseto 57 – Pediatrica 54 (dts) Il commento di Christian Puoti: «Una trasferta che ci lascia con l’amaro in bocca per com’è arrivata, dopo un tempo supplementare. Una prestazione sotto tono rispetto alle ultime uscite. Abbiamo affrontato un - facebook.com Vai su Facebook
RN Chiamato in causa costantemente nelle ultime uscite da coach , Mattia guarda al di Lamezia: "Continuare a giocare la ." Per leggere la notizia completa, trovi il link in bio. Vai su X
Le uscite nei cinema a dicembre 2025: il calendario completo - Arriviamo verso il Natale son una serie di nuovi film e nuove avventure nei cinema. tuttotek.it scrive
Prime Video, le uscite di dicembre 2025: dal concerto speciale di Marco Mengoni al ritorno di Karate Kid - Le nuove uscite che accendono il dicembre di Prime Video tra ritorni attesi e debutti da non perdere: trova il titolo giusto per te. Lo riporta libero.it
5 grandi commedie uscite negli ultimi 10 anni: tutti dovrebbero vederle! - Negli ultimi anni il genere comedy si è rinnovato anche grazie a questi cinque film, piccoli gioielli in grado di divertire gli spettatori di ogni età. Come scrive cinema.everyeye.it