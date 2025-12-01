ultime uscite al cinema

Fin dalle sue origini, il cinema nasce come arte in grado di aggregare le persone: un proiettore, uno schermo e un pubblico al quale mostrare quanto realizzato dagli autori. Nel corso dei decenni, la sala cinematografica è diventata un punto di riferimento per le persone, tutte con in comune il desiderio di viaggiare con la mente e di lasciarsi emozionare dalle immagini e dai suoni in movimento. Fino agli anni Settanta, il cinema è esistito esclusivamente all’interno delle sale, e lì ha fondato la propria identità. L’espansione della popolarità della televisione negli anni Ottanta e la prima grande crisi del cosiddetto cinematografo ha ridimensionato in parte la centralità delle stesse sale, che hanno conosciuto una ripresa a partire dagli anni Novanta, in particolare grazie ai blockbuster americani, e ha finalmente esplorato nuove tecnologie con l’avvento del nuovo secolo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

