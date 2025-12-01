Ultimatum di Trump a Maduro | Dimettiti subito e lascia il Venezuela immediatamente

Roma, 1 dicembre 2025 - "Dimettiti subito e puoi salvare te stesso e le persone a te più vicine", sarebbe l’ultimatum lanciato da Dolad Trump a Nicolas Maduro perché lasci immediatamente il potere e il Venezuela, secondo quanto scrive il Guardian e altri media. "Devi lasciare il Venezuela immediatamente”. Ultimatum confermato dal fonti citate dal Miami Herald e lanciato durante la recente conversazione telefonica tra il presidente degli Stati Uniti e il leader chavista. Sia il governo degli Stati Uniti che quello venezuelano non hanno fornito dettagli sugli argomenti che sono stati discussi, ma pare che durante la conversazione, avvenuta con la mediazione di Brasile, Qatar e Turchia, il tycoon sia stato abbastanza diretto mandando un "messaggio brusco" al presidente: "Puoi salvare te stesso e le persone a te più vicine, ma devi lasciare il Paese ora". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ultimatum di Trump a Maduro: “Dimettiti subito e lascia il Venezuela immediatamente”

