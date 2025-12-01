Uk Re Carlo III potrebbe esiliare Andrea

Andrea Mountbatten-Windsor vivrà ancora nel Regno Unito o sarà " esiliato " in Bahrein? Se lo chiedono in tanti in Inghilterra, dove è stato il Mail on Sunday a svelare le intenzioni presunte di Re Carlo III. Il monarca, dopo aver sfrattato l'ex principe dalla dimora Royal Lodge, potrebbe decidere di spedirlo nel Golfo. Carlo avrebbe anche già incontrato in segreto Hamad bin Isa Al Khalifa, il re del Bahrein, ospitato nell'Oxfordshire a novembre. Durante l'incontro si sarebbe parlato del possibile trasferimento di Andrea, che, pur senza titoli reali, diventerebbe un inviato commerciale del Regno Unito.

