UeD anticipazioni settimanali | tornano Roberta e Alessandro coppia via e addii

Le anticipazioni di Uomini e Donne della settimana che va dal 1° al 5 dicembre rivelano che torneranno in studio due protagonisti molto amati della trasmissione, ovvero, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Ci saranno momenti concitati sia al Trono Classico sia a quello Over, in quanto una coppia deciderà di andare via, non prima di aver avuto una discussione particolarmente accesa. Per un’altra, invece, non arriverà il tanto agognato lieto fine. I più giovani, invece, creeranno svariate dinamiche, tra baci, discussioni, scenate e addii, i colpi di scena saranno assicurati. Roberta e Alessandro spiazzano a UeD, la decisione di Agnese e Roberto. 🔗 Leggi su Tutto.tv

