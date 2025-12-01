Ue e Usa devono convergere Lo sforzo di Meloni sull’Ucraina

Convergenza e approccio costruttivo. Sono i due elementi che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato in occasione della conversazione telefonica con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky e altri leader europei, per fare il punto dopo gli incontri in Florida tra le delegazioni statunitense e ucraina sul percorso di pace in Ucraina. La convergenza in questione è quella di vedute tra partner europei e Stati Uniti “quale fondamento per il raggiungimento di una pace giusta e duratura”. Il premier lo ha ribadito per l’ennesima volta, proprio al fine di accentare ulteriormente il valore dell’asse Europa-Stati Uniti che non deve mai essere messo in discussione. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ue e Usa devono convergere. Lo sforzo di Meloni sull’Ucraina

