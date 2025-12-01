Ucraina Rustem Umjerov vola in Francia

Parigi, dopo Miami. Rustem Umjerov - nuovo capo delegazione ucraino dopo la cacciata di Anriy Yermak, travolto dallo scandalo corruzione nel settore energetico - vola in Francia per riferire al suo superiore, il presidente Volodimir Zelensky, a sua volta a colloquio da Macron, dei risultati del vertice in Florida coi negoziatori di Trump. Chi ha presieduto i lavori, ovvero Marco Rubio, segretario di Stato, parla di progressi ma senza negare le difficoltà, soprattutto in materia di riconoscimento dei territori occupati dalla Russia. "C'è ancora molto da fare", ha chiosato, poco dopo che lo stesso Trump aveva ribadito che non esistono scadenze a riguardo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

