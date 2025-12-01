Ucraina Rustem Umjerov vola in Francia

Parigi, dopo Miami. Rustem Umjerov - nuovo capo delegazione ucraino dopo la cacciata di Anriy Yermak, travolto dallo scandalo corruzione nel settore energetico - vola in Francia per riferire al suo superiore, il presidente Volodimir Zelensky, a sua volta a colloquio da Macron, dei risultati del vertice in Florida coi negoziatori di Trump. Chi ha presieduto i lavori, ovvero Marco Rubio, segretario di Stato, parla di progressi ma senza negare le difficoltà, soprattutto in materia di riconoscimento dei territori occupati dalla Russia. "C'è ancora molto da fare", ha chiosato, poco dopo che lo stesso Trump aveva ribadito che non esistono scadenze a riguardo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina,"Rustem Umjerov vola in Francia

Approfondisci con queste news

UCRAINA | Rustem Umerov, capo del consiglio per la Sicurezza Nazionale ucraina, si aspetta un incontro "produttivo" e ha "direttive e priorità chiare: salvaguardare gli interessi ucraini, garantire un dialogo e procedere sulla base dei progressi di Ginevra". #A Vai su X

Ucraina, negoziatori negli Usa. Zelensky: “Dialogo su proposta Ginevra prosegue” (Adnkronos) - Venti di pace nella guerra tra Ucraina e Russia. Una delegazione di Kiev, guidata da Rustem Umerov e incaricata di portare avanti negoziati, arriverà nelle prossi - facebook.com Vai su Facebook

BJK Cup, l'Italia batte l'Ucraina e vola in finale - A Shenzen la compagine di Tathiana Garbin si gioca un posto nella finale del torneo, che ... Si legge su corrieredellosport.it

Rutte vola a Kiev: "Lavoriamo per dare all'Ucraina solide garanzie di sicurezza" - "Robuste garanzie di sicurezza per l'Ucraina sono essenziali e ci stiamo lavorando". rainews.it scrive

Ai Mondiali l'Italvolley batte l'Ucraina e vola agli ottavi - MANILA (FILIPPINE) (ITALPRESS) – L’Italvolley rialza la testa, batte l’Ucraina per 3- Da iltempo.it