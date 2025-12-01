Ucraina Zelensky oggi atteso a Parigi da Macron – La diretta
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è atteso oggi a Parigi per la decima visita in Francia dall’inizio del conflitto. Zelensky, accompagnato dalla moglie Olena Zelenska, sarà ricevuto all’Eliseo dal presidente francese Emmanuel Macron alle 10. I due capi di Stato dovrebbero esprimersi davanti alla stampa prima dell’incontro bilaterale in programma per le 10.30. Seguirà un pranzo di lavoro. L’emittente FranceInfo riporta che nuove dichiarazioni alla stampa sono poi in programma per le 14. Ucraina, nuova giornata di trattative – La diretta di oggi 1 dicembre Inizio diretta: 011225 08:40 Fine diretta: 011225 23:00 08:41 011225 Media, Kiev spinge per incontro Zelensky-Trump L’Ucraina spinge per un incontro diretto fra Volodymyr Zelensky e Donald Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it
