Ucraina | Zelensky arrivato all' Eliseo accolto da Macron con un abbraccio
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato all’Eliseo a Parigi. È stato accolto dal presidente francese Emmanuel Macron con un caloroso abbraccio nel cortile dell’Eliseo e poi i due sono entrati nel palazzo per un incontro bilaterale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
