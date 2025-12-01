Ucraina | Zelensky arrivato all' Eliseo accolto da Macron con un abbraccio

Lapresse.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato all’Eliseo a Parigi. È stato accolto dal presidente francese Emmanuel Macron con un caloroso abbraccio nel cortile dell’Eliseo e poi i due sono entrati nel palazzo per un incontro bilaterale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

