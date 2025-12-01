Ucraina Zelensky allontana la pace dopo l’incontro con Macron | Mosca non venga ricompensata capo dell’Eliseo | La Russia è una dittatura

Noi dobbiamo fare in modo che la Russia non abbia l'impressione di ottenere una ricompensa per la guerra". Un monito che di fatto non aiuta a progredire nei colloqui di pace Zelensky allontana la pace in Ucraina dopo l'incontro con Macron a Parigi. Arrivato nell'era più buia della sua leaders. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

