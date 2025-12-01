Ucraina Zelensky all' Eliseo | Abbiamo bisogno dell' Europa
Intervenendo lunedì 1 dicembre in una conferenza stampa a Parigi, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che il piano di pace gli sembra vicino e che “la questione dei territori è la più complicata”, aggiungendo che per quanto riguarda le garanzie di sicurezza l’Ucraina ha “dettagli concreti” sia dagli Stati Uniti che dall’Europa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
