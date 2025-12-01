Ucraina Umerov al posto di Yermak alla guida dei negoziati | nell’inchiesta Midas è intercettato mentre parla di un appalto con il capo della banda delle tangenti

Finora l’Ufficio nazionale (Nabu) e la Procura specializzata in materia di anticorruzione (Sapo) non hanno mosso accuse formali nei suoi confronti. La scorsa settimana Rustem Umerov, capo del Consiglio nazionale per la Sicurezza e la Difesa dell’Ucraina, è stato interrogato come testimone nellinchiestaMidas” che ruota attorno alla figura di Timur Mindich, ex socio di Volodymyr Zelensky e considerato leader di un’organizzazione che ha incassato tangenti per 100 milioni di dollari. Il presidente ha scelto Umerov come capo delegazione nei colloqui con gli Stati Uniti al posto di Andriy Yermak, capo dell’ufficio presidenziale rimosso dopo la perquisizione subita nell’ambito della stessa indagine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

