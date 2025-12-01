Ucraina Umerov al posto di Yermak alla guida dei negoziati | nell’inchiesta Midas è intercettato mentre parla di un appalto con il capo della banda delle tangenti
Finora l’Ufficio nazionale (Nabu) e la Procura specializzata in materia di anticorruzione (Sapo) non hanno mosso accuse formali nei suoi confronti. La scorsa settimana Rustem Umerov, capo del Consiglio nazionale per la Sicurezza e la Difesa dell’Ucraina, è stato interrogato come testimone nell’inchiesta “Midas” che ruota attorno alla figura di Timur Mindich, ex socio di Volodymyr Zelensky e considerato leader di un’organizzazione che ha incassato tangenti per 100 milioni di dollari. Il presidente ha scelto Umerov come capo delegazione nei colloqui con gli Stati Uniti al posto di Andriy Yermak, capo dell’ufficio presidenziale rimosso dopo la perquisizione subita nell’ambito della stessa indagine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
L'inviato speciale Usa per le trattative di pace tra Russia e Ucraina Steve Witkoff sarà oggi a Mosca da Putin. Ieri, a Miami, i colloqui tra Rubio e Umerov 'positivi' per entrambe le delegazioni. Sullo scandalo corruzione in Ucraina, Trump: "Situazione che non Vai su X
? Dopo le dimissioni di Yermak la delegazione di Kiev è capeggiata da Umerov. Intanto Putin approva il maxi-riarmo: oltre 166 miliardi di dollari, il 30% del bilancio Leggi l'articolo #Ucraina - facebook.com Vai su Facebook
Scandalo corruzione Ucraina, Yermak si dimette: al suo posto Zelensky nomina Umerov - L'ex capo dell'ufficio presidenziale ucraino in esclusiva al New York Post: "Vado al fronte, sono una persona perbene" Il presidente ucraino Vo ... Scrive msn.com
Ucraina, indagine sulla corruzione: lascia Yermak, braccio destro di Zelensky. Umerov è il nuovo capo negoziatore - Il presidente ucraino fa sapere che «il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale dell'Ucraina» e nuovo «capo della delegazione, insieme al suo team, è già in viaggio verso gli Stati Uniti». Riporta editorialedomani.it
Ucraina: Yermak si dimette, al suo posto Zelensky nomina Umerov - (LaPresse) "Vado al fronte e sono pronto a qualsiasi rappresaglia. Si legge su stream24.ilsole24ore.com
Ucraina, si dimette Yermak: Umerov guiderà i negoziati. Lunedì Zelensky da Macron - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, si dimette Yermak: Umerov guiderà i negoziati. tg24.sky.it scrive
Ucraina, via Yermak il nuovo capo negoziatore di Kiev è Umerov - In precedenza il capo delegazione era Andriy Yermak, costretto ieri alle dimissioni a causa dello scandalo corruzione ... Come scrive rtl.it
Ucraina, Umerov nuovo capo delegazione negoziati, Zelensky: “Troverà un modo per finire la guerra” - Proseguono i negoziati sul piano di pace in Ucraina, mentre nel Paese si dimette Yermak, consigliere e braccio destro Zelensky ... Si legge su fanpage.it