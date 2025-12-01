Ucraina Tajani | Lega? Su Nato bisogna essere prudenti e cauti

”La Lega? Bisogna sempre essere prudenti e cauti ”. Quello che conta “non sono le dichiarazioni, ma è il lavoro”. Così il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, commentando dal Transatlantic Award Gala Dinner organizzato a Milano dall’American Chamber of Commerce in Italy, la nota della Lega che aveva definito gli “attacchi preventivi” proposti in un’intervista al Financial Times dall’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, come pericolosi perché “ alimentano l’escalation ”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Tajani: "Lega? Su Nato bisogna essere prudenti e cauti"

