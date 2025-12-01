Ucraina Putin e la vittoria vicina per la Russia | il bluff di Mosca

(Adnkronos) – "L'Ucraina sta crollando". Vladimir Putin lo dice e lo ripete. La Russia, dice il presidente, sta sfondando e il fronte rischia di crollare in un momento cruciale della guerra. Le parole del leader del Cremlino vengono amplificate dai media che inviano il messaggio da Mosca. E' proprio così? No, per niente, secondo l'Institute . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Scopri altri approfondimenti

E dall’aereo Leone apre anche al dossier Ucraina: fiducia nella mediazione di Erdogan con Trump, Putin e Zelensky e appello a un cessate il fuoco immediato - facebook.com Vai su Facebook

putin a smile upon your face - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #russia #ucraina #putin #vignetta #fumetto #satira #ilfattoquotidiano #natangelo Vai su X

Ucraina, Putin e la vittoria vicina per la Russia: il bluff di Mosca - Il Cremlino descrive un quadro della guerra ampiamente favorevole alle forze di Mosca. Lo riporta adnkronos.com

Guerra Ucraina, la vittoria della Russia non è scontata. Cosa dicono le mappe - Dall’analisi dell’ Institute for the Study of War (ISW), le ultime mosse delle forze di Mosca indicano che “ una vittoria militare russa in Ucraina non è inevitabile ” e che una rapida conquista russa ... Lo riporta tg24.sky.it

Ucraina, stallo al fronte: il gelo blocca i droni di Kiev, ma i russi non avanzano - E soprattutto non è la corsa inarrestabile che Mosca vuole far credere. Da ilgazzettino.it