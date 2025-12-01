Ucraina progressi’ nei colloqui | ma resta il nodo adesione Nato e Donbasss

(Adnkronos) – Sono stati "duri ma molto costruttivi" i negoziati tra Washington e Kiev nel club privato Shell Bay del Witkoff Group nel sud della Florida. Una fonte a conoscenza diretta dei colloqui, a cui hanno partecipato il Segretario di Stato americano Marco Rubio, l'inviato speciale Steve Witkoff e il genero del presidente Donald Trump, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Trump vede vicina la fine della guerra in Ucraina. Ma Zelensky frena: "Progressi significativi nei negoziati ma serve tempo" - facebook.com Vai su Facebook

In Florida i colloqui sull’Ucraina, Rubio “Progressi, ma ancora molto lavoro da fare” Vai su X

Colloqui Usa-Ucraina in Florida, Trump: "Buone possibilità di un accordo" - Secondo il segretario di Stato americano Marco Rubio sono stati 'molto produttivi, ma c'è ancora lavoro da fare£ ... Segnala msn.com

I "progressi" sul piano di pace per l'Ucraina e i colloqui tra russi e americani ad Abu Dhabi - Secondo alcune indiscrezioni, Kyiv avrebbe accettato l'accordo concordato a Ginevra ma resterebbero "alcuni dettagli minori da sistemare". Da ilfoglio.it

Pace Ucraina-Russia, a che punto siamo?/ Trump proroga la deadline “bene colloqui con UE”: ora cosa succede - Piano di pace Trump, come cambia dopo i colloqui di Ginevra e come è andata tra Usa, UE e Ucraina: Trump allunga la deadline per l'accordo ... Secondo ilsussidiario.net

Colloqui Usa-Ucraina a Miami, Rubio: “Progressi, ma ancora molto da fare” - Si sono conclusi dopo oltre cinque ore i nuovi negoziati, affrontati sicurezza, territori ed elezioni. Riporta msn.com

Tra colloqui e scambi, si rafforzano i legami Putin-Kim. Ma il rapporto resta sbilanciato: l'analisi - Di questo, mentre va avanti il conflitto in Ucraina innescato dall'invasione russa su vasta scala avviata più di tre anni fa, ... Riporta adnkronos.com

Patriarca Bartolomeo: incontro con Trump. Colloqui su guerra in Ucraina, cristiani in Medio Oriente e viaggio di Leone XIV in Turchia - La minoranza cristiana in Turchia, la tragedia del popolo ucraino, la continua diminuzione dei cristiani in Medio Oriente e la prossima visita di Papa Leone XIV in Turchia, per commemorare il 1700° ... Da agensir.it