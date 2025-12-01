Ucraina passi avanti ma Mosca non si ferma

Il conflitto in Ucraina. Passi avanti a Miami. Mentre il mediatore americano Witkoff vola a Mosca, oggi Zelensky a Parigi per incontrare Macron. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, passi avanti ma Mosca non si ferma

#Ucraina, #Tajani: sosteniamo il piano #Usa, fatti passi importanti #Russia Vai su X

Ottimismo tra Usa e Ucraina nei negoziati in Florida. Zelensky da Macron, Witkoff e Kushner a Mosca - Secondo il sito Axios al centro delle trattative c’è anche la definizione del nuovo confine tra Mosca e Kiev. editorialedomani.it scrive

Ucraina, Trump conferma progressi per la pace e invia Witkoff a Mosca - Passi avanti nella ricerca dell'accordo di pace in Ucraina. Scrive newsmondo.it

Tra Russia e Ucraina scoppia davvero la pace? Passi avanti decisivi: Kiev dice sì al Piano Usa e Ue, Mosca quasi - Conferme anche da Abu Dhabi, dove sono in corso colloqui di pace che procedono bene secondo quanto ha detto il colonnello Jeff Tolbert, portavoce del segretario all’Esercito americano Dan Driscoll, ... Da lasicilia.it

Ucraina, Tajani: "Passi importanti verso un accordo per la pace" - “Passi importanti sono stati fatti verso un accordo per la pace, ci sono ancora problemi da risolvere” ma “abbiamo imboccato la strada giusta”. Secondo msn.com

Piano di pace per l’Ucraina, Trump apre alla proposta europea in 24 punti - La controproposta europea per il piano di pace in Ucraina piace a Trump e Marco Rubio sembra ottimista per una soluzione rapida dell’accordo ... Secondo quifinanza.it

Ucraina-Russia, cosa manca per l'accordo di pace e il "nodo" confini - Il vertice a Miami tra gli Usa e i rappresentanti di Kiev è stato "produttivo", ma "c'è ancora molto lavoro da fare", come sottolineato da Marco Rubio. Scrive today.it