Ucraina Merz | Europei si opporranno a una pace imposta

Gli europei si opporranno a una "pace imposta" all'Ucraina. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, alla vigilia dei colloqui programmati tra l'inviato statunitense Steve Witkoff e il presidente russo Vladimir Putin. "Stiamo seguendo una linea chiara: nessuna decisione riguardante l'Ucraina e l'Europa senza gli ucraini e senza gli europei, nessuna pace imposta alle spalle dell'Ucraina, nessun indebolimento o divisione dell'Unione Europea e della Nato", ha dichiarato Merz, in conferenza stampa congiunta con il premier polacco Donald Tusk, dopo essere stato contattato, insieme ad altri leader europei, dai presidenti di Francia e Ucraina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

