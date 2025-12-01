Ucraina Meloni | Mosca offra fattivo contributo a negoziati

Roma, 1 dic. (askanews) – “Alla vigilia degli incontri tra l’inviato speciale del presidente Trump e le autorità russe”, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha “auspicato che Mosca offra a sua volta un fattivo contributo al processo negoziale”. Lo riferisce palazzo Chigi in una nota al termine della “conversazione telefonica con il presidente Zelensky e altri leader europei, per fare il punto dopo gli incontri di ieri in Florida tra le delegazioni statunitense e ucraina sul percorso di pace in Ucraina”. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

