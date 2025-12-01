Ucraina Meloni | ‘da Zelensky approccio sempre costruttivo’

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “ha partecipato oggi pomeriggio a una conversazione telefonica con il presidente Zelensky e altri leader europei, per fare il punto dopo gli incontri di ieri in Florida tra le delegazioni statunitense e ucraina sul percorso di pace in Ucraina”. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. La presidente Meloni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ucraina, Meloni: ‘da Zelensky approccio sempre costruttivo’

News recenti che potrebbero piacerti

Meloni, Crosetto e Tajani sono tre fa lliti. L'Ucraina si è già arresa. Si sta soltanto ragionando sul modo in cui dirlo: la forma, gli aggettivi, i verbi. Giorgia Meloni, Guido Crosetto e Antonio Tajani sono tre falliti che in Ucraina hanno fatto soltanto disastri e conseg - facebook.com Vai su Facebook

Leader #UE (più o meno) uniti sull’ #Ucraina . #Meloni ribadisce l’apertura di #Trump Vai su X

Ucraina: Meloni a Zelensky e leader europei, 'Importante convergenza con Usa' - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato oggi pomeriggio a una conversazione ... Come scrive ilsole24ore.com

Meloni, convergenza Usa-Europa importante per pace in Ucraina - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni "ha partecipato oggi pomeriggio a una conversazione telefonica con il Presidente Zelensky e altri leader europei, per fare il punto d ... Si legge su altoadige.it

Ucraina: Meloni, “importante la convergenza di vedute tra partner Ue e Usa per una pace giusta e duratura” - Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, ha partecipato oggi pomeriggio a una conversazione telefonica con il presidente Zelensky e altri leader europei, per fare il punto dopo gli in ... Da agensir.it

Il percorso di pace in Ucraina. Meloni: "Fondamentale la convergenza Usa-Ue. Mosca offra un contributo fattivo" - Il presidente del Consiglio ha partecipato oggi pomeriggio a una conversazione telefonica con il presidente Zelensky e altri leader europei ... Riporta msn.com

Ucraina: Zelensky e Macron sentono Meloni e altri leader europei - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a quanto si apprende, ha partecipato a un incontro in ... ilsole24ore.com scrive

Meloni: approccio costruttivo di Zelensky nel negoziato per la pace, convergenza Ue-Usa - (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “ha partecipato oggi pomeriggio a una conversazione telefonica con il presidente Zelensky e altri leader europei, per fare il pun ... Come scrive askanews.it