Ucraina l' ammiraglio Cavo Dragone | La Nato valuta un attacco preventivo alla Russia | Putin | Prepararsi per continuare a combattere | Il Cremlino | Conquistate Pokrovsk e Volchansk

La replica del ministero degli Esteri russo all'Alleanza atlantica: "È un passo estremamente irresponsabile, che dimostra la volontà di continuare a muoversi verso un'escalation". Macron: "Mosca non ha dato segnali di volere la pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, l'ammiraglio Cavo Dragone: "La Nato valuta un attacco preventivo alla Russia" | Putin: "Prepararsi per continuare a combattere" | Il Cremlino: "Conquistate Pokrovsk e Volchansk"

