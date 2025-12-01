Ucraina colloqui a Miami | spiragli per un accordo di pace Witkoff vola a Mosca Zelensky da Macron

1 dic 2025

I colloqui tra Stati Uniti e Ucraina tenuti a Miami nelle scorse ore hanno aperto nuovi spiragli nel percorso verso un accordo di pace. Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha definito l’incontro “produttivo, ma con ancora molto lavoro da fare”. Un giudizio condiviso dal capo della delegazione ucraina, Rustem Umerov, che lo ha . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Ucraina, colloqui a Miami: spiragli per un accordo di pace. Witkoff vola a Mosca, Zelensky da Macron

