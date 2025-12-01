Ucraina attacco russo a Dnipro | soccorritori al lavoro

Almeno quattro persone sono state uccise e 22 ferite in un attacco russo sulla città di Dnipro, in Ucraina. L’amministrazione locale fa sapere che sono state danneggiate delle infrastrutture civili mentre è scoppiato un incendio in un edificio residenziale di cinque piani. L’attacco ha coinciso con l’arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy all’Eliseo a Parigi per tenere colloqui con il presidente francese Emmanuel Macron, nell’ambito di una serie di attività diplomatiche volte a negoziare i termini di un potenziale cessate il fuoco nella guerra tra Ucraina e Russia, che dura da quasi quattro anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, attacco russo a Dnipro: soccorritori al lavoro

