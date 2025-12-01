Ucraina a Miami nessun accordo tra Usa e Kiev | oggi Zelensky da Macron per proteggere i negoziati
Al termine dell'incontro, lo stesso Rubio ha sostenuto che i negoziati si sono rivelati produttivi, ma che, comunque, "c'è ancora molto da fare". In ogni caso, i due inviati speciali partiranno oggi stesso in direzione Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
