Uccise per una scarpa sporca | ergastolo
16.45 La Corte di Assise di Appello di Napoli ha confermato la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado a Francesco Pio Valda, per l' omicidio di Francesco Pio Maimone. Il ragazzo fu ucciso da uno dei colpi di pistola esplosi da Valda al culmine di una lite scoppiata solo perchè Mainone gli aveva sporcato le sue scarpe. Presenti in Aula i genitori di Francecesco Pio Maimone, che hanno accolto in lacrime la sentenza della conferma dell'ergastolo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
