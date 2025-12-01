Uccisa dal compagno shock anche a Montepulciano La cugina | Antonio non mi piaceva

Siena, 1 dicembre 2025 – “Quell’uomo non mi era mai piaciuto e lo sapeva tutta la famiglia”. Lo dice, e lo ripete, con fermezza Lucia Gallo, cugina di Stefania Terrosi, la donna di 59 anni originaria di Montepulciano freddata sabato mattina nella sua casa dal compagno, il sottufficiale dell’aviazione ora in pensione Antonio Iacobellis con cui la relazione era ormai giunta al capolinea. E che dopo l’omicidio si è suicidato. “Ci hai divise e ora lo hai fatto anche a colpi di pistola”, lo sfogo amaro e denso di dolore di Lucia Gallo anche sui social. Dove aggiunge, rivolgendosi idealmente all’uomo causa della frattura con la cugina, a cui era stata legatissima: “Rimane solo l’amaro che lei non abbia aperto gli occhi prima di morire sotto i tuoi colpi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

