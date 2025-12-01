Uccisa dal compagno shock anche a Montepulciano La cugina | Antonio non mi piaceva
Siena, 1 dicembre 2025 – “Quell’uomo non mi era mai piaciuto e lo sapeva tutta la famiglia”. Lo dice, e lo ripete, con fermezza Lucia Gallo, cugina di Stefania Terrosi, la donna di 59 anni originaria di Montepulciano freddata sabato mattina nella sua casa dal compagno, il sottufficiale dell’aviazione ora in pensione Antonio Iacobellis con cui la relazione era ormai giunta al capolinea. E che dopo l’omicidio si è suicidato. “Ci hai divise e ora lo hai fatto anche a colpi di pistola”, lo sfogo amaro e denso di dolore di Lucia Gallo anche sui social. Dove aggiunge, rivolgendosi idealmente all’uomo causa della frattura con la cugina, a cui era stata legatissima: “Rimane solo l’amaro che lei non abbia aperto gli occhi prima di morire sotto i tuoi colpi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“Faccio una follia”. Stefania uccisa dal compagno, poi lui si toglie la vita: “Era geloso anche del nipotino” Vai su X
I parenti avevano chiesto alla donna di allontanare il compagno, l'ex militare che l'ha uccisa a colpi di arma da fuoco Iacobellis aveva preannunciato le sue intenzioni a un conoscente che vive fuori regione. In una telefonata, aveva detto di essere "pronto a co - facebook.com Vai su Facebook
Chi era Stefania Terrosi, la 59enne uccisa dal compagno a Città della Pieve: lui si è tolto la vita - A inizio gennaio, sempre nel Perugino, Eliza Stefania Feru, 29 anni, fu uccisa dal compagno Daniele Bordicchia, 39 anni, che poi si tolse la vita. Come scrive tag24.it
Stefania uccisa con un colpo di pistola, l’arma acquistata da poco dal compagno - “Faccio una follia”: il sottufficiale dell’aeronautica in pensione Antonio Jacobellis annuncia l’omicidio di Stefania Terrosi, 59 anni, con un messaggio ... Riporta lanazione.it
Femminicidio-suicidio di Po' Bandino, la donna era originaria di Montepulciano - Era originaria di Montepulciano Stefania Terrosi, la 59enne uccisa con un colpo di pistola che l’ha raggiunta al petto, sparato dal compagno e convivente Antonio Iacobellis, cinquantanovenne sottuffic ... radiosienatv.it scrive