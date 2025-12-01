Ubriaco si fa buttare fuori da un locale e prende a pugni i carabinieri

Sabato sera più che movimentato a Domodossola.Intorno alle 2 di notte i carabinieri dell'aliquota radiomobile sono intervenuti all'ingresso di un noto locale pubblico, dove il titolare e l'addetto alla sicurezza stavano discutendo con un 22enne, a cui avevano rifiutato l'ingresso nel locale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

