Ubriaco fradicio spacca il portoncino e danneggia un palazzo in piazza San Rocco | denunciato 23enne
All’alba di domenica 30 novembre, verso le 6.30, una volante della polizia di Stato è intervenuta in piazza San Rocco a Como per la segnalazione di un uomo che stava danneggiando le parti comuni di un edificio condominiale.Gli agenti hanno individuato un 23enne di origine somala, regolare sul. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ubriaco fradicio a Largo Tarsia - facebook.com Vai su Facebook
"Anthony Ubriaco" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Ubriaco, spacca il naso a un carabiniere: nei guai un 24enne - Prima molesta i clienti del centro commerciale di Curno, poi spacca il naso a un carabiniere lungo il tragitto verso la caserma. Riporta bergamonews.it