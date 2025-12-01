Ubriaco fradicio spacca il portoncino e danneggia un palazzo in piazza San Rocco | denunciato 23enne

Quicomo.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’alba di domenica 30 novembre, verso le 6.30, una volante della polizia di Stato è intervenuta in piazza San Rocco a Como per la segnalazione di un uomo che stava danneggiando le parti comuni di un edificio condominiale.Gli agenti hanno individuato un 23enne di origine somala, regolare sul. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ubriaco, spacca il naso a un carabiniere: nei guai un 24enne - Prima molesta i clienti del centro commerciale di Curno, poi spacca il naso a un carabiniere lungo il tragitto verso la caserma. Riporta bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Ubriaco Fradicio Spacca Portoncino