Tuttocuoio sfortunato Tiene testa al Lentigione

Sport.quotidiano.net | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TUTTOCUOIO 1 LENTIGIONE 2 TUTTOCUOIO (4-3-1-2): Desjardins; Severi (30’ st Mezzasoma), Ingegneri, Bardini, Giorgetti; Renda, Foresta, Chiti (31’ st Coppola); Gassama; Fernandes, Di Natale. All.Firicano. LENTIGIONE (4-2-3-1): Gasperini; Masini (30’ st Nanni), Mele, Cudini, Miglietta; Nappo, Battistello (19’ st Pari); Alessandrini, Penta (35’ st Panigada), Mordini (19’ st Jassey); Cellai (35’ st Iori). All. Pedrelli. Arbitro: Toselli di Gradisca. Marcatori: 22’ pt Fernandes (T), 39’ pt Cellai (L); 26’ st Cellai (L). Un Tuttocuoio sfortunato è stato sconfitto 2-1 al Leporaia dal Lentigione. Nel primo tempo la squadra di Firicano ha tenuto bene testa ai quotati avversari, ora diventati cocapolisti dopo questo match, trovando nel cuore di frazione addirittura il guizzo per passare in vantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

tuttocuoio sfortunato tiene testa al lentigione

© Sport.quotidiano.net - Tuttocuoio sfortunato. Tiene testa al Lentigione

Cerca Video su questo argomento: Tuttocuoio Sfortunato Tiene Testa