Tuttocuoio sfortunato Tiene testa al Lentigione
TUTTOCUOIO 1 LENTIGIONE 2 TUTTOCUOIO (4-3-1-2): Desjardins; Severi (30’ st Mezzasoma), Ingegneri, Bardini, Giorgetti; Renda, Foresta, Chiti (31’ st Coppola); Gassama; Fernandes, Di Natale. All.Firicano. LENTIGIONE (4-2-3-1): Gasperini; Masini (30’ st Nanni), Mele, Cudini, Miglietta; Nappo, Battistello (19’ st Pari); Alessandrini, Penta (35’ st Panigada), Mordini (19’ st Jassey); Cellai (35’ st Iori). All. Pedrelli. Arbitro: Toselli di Gradisca. Marcatori: 22’ pt Fernandes (T), 39’ pt Cellai (L); 26’ st Cellai (L). Un Tuttocuoio sfortunato è stato sconfitto 2-1 al Leporaia dal Lentigione. Nel primo tempo la squadra di Firicano ha tenuto bene testa ai quotati avversari, ora diventati cocapolisti dopo questo match, trovando nel cuore di frazione addirittura il guizzo per passare in vantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net