Tutti i Napoli di Antonio Conte

Tempo di lettura: 3 minuti di McBlu76 Un altro Napoli, l'ennesimo. Riavvolgiamo il nastro. Nasciamo a 3, l'anno scorso. Poi arriva McTominay, si cambia, e lo si fa alla vigilia della trasferta con la Juventus a Torino, difesa a quattro, senza pensarci. Si perse Kvaratskhelia, non arrivó praticamente nessuno. Altro giro altra corsa. Neres, Spinazzola, si cercarono equilibri nuovi, si trovarono e pure come si deve, il miglior Napoli nacque a Firenze e si fermó all'Olimpico, al gol di Angelinho. Si bloccó Neres, perdemmo Buongiorno, problemi per Olivera. Muoriamo si pensó, muoiono i sogni tricolori, ed invece no.

