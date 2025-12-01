Turismo a Napoli Sos imprenditore | A dicembre strade piene e stanze vuote è il ‘mordi e fuggi'

Tempo di lettura: 4 minuti “ Dicembre a Napoli: affollati sì, ma con le stanze vuote”. A sottolineare il “paradosso allarmante” è Enrico Ditto, imprenditore del settore hospitality. L’esperto ha messo il dito nella piaga, appena prima dell’ultimo week-end. Un fine settimana dove poi si è registrata un’esplosione di visitatori, come anticipato. Una folla enorme, specie nelle vie del Centro Storico, addobbate per Natale. L’analisi di Ditto sui social, in un post del 29 novembre, ha ricevuto decine di condivisioni. Il focus sono appunto le previsioni turistiche per dicembre. “ Mentre le strade e i vicoli brulicheranno di gente per tutto il mese – spiega l’imprenditore -, le prenotazioni alberghiere a Napoli crollano ai minimi storici”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Turismo a Napoli, Sos imprenditore: “A dicembre strade piene e stanze vuote, è il ‘mordi e fuggi'”

