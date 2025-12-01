Tumori oculari in Puglia scoperto il rischio in due neonati grazie al Programma Genoma
Due neonati pugliesi hanno ricevuto, nei primissimi giorni di vita, una diagnosi genetica che indica un alto rischio di sviluppare retinoblastoma, il tumore oculare più frequente dell’infanzia. Una scoperta resa possibile dal Programma Genoma-Puglia, che ha permesso di individuare immediatamente. 🔗 Leggi su Baritoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
PREVENZIONE MELANOMA: FAIL IL CHECK-UP ALLA TUA CUTE Il Melanoma è uno dei tumori della cute più frequenti ed è spesso sottovalutato. Un check-up periodico attraverso una visita dermatologica con #mappaturanei potrebbe aiutare a te - facebook.com Vai su Facebook
Tumori oculari, in Puglia scoperto il rischio in due neonati grazie al Programma Genoma - Identificata nei primi giorni di vita la mutazione del gene RB1 legata al retinoblastoma. Si legge su baritoday.it
Tumori oculari: "Ogni anno 500 nuovi casi" - I tumori dell’occhio sono un mondo spesso sconosciuto ai non addetti ai lavori, fino a quando si ha la ... Segnala quotidiano.net