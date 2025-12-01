Tumori oculari in Puglia scoperto il rischio in due neonati grazie al Programma Genoma

1 dic 2025

Due neonati pugliesi hanno ricevuto, nei primissimi giorni di vita, una diagnosi genetica che indica un alto rischio di sviluppare retinoblastoma, il tumore oculare più frequente dell’infanzia. Una scoperta resa possibile dal Programma Genoma-Puglia, che ha permesso di individuare immediatamente. 🔗 Leggi su Baritoday.it

