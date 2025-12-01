Tu hai il terrore che io ti chieda qualcosa sulla tua vita privata Non me ne frega niente Sei terrorizzato | Can Yaman sulla difensiva e Mara Venier interviene

"Tu sei terrorizzato, stai tranquillo", così Mara Venier ha provato a rassicurare Can Yaman. L'attore turco è stato ospite a "Domenica In" per ragioni promozionali, questa sera, primo dicembre, su Rai1 debutterà "Sandokan", serie che lo vedrà protagonista nei panni della Tigre di Mompracem. Una lunga intervista in cui però l'attore ha mostrato una chiusura totale sul fronte privato e sentimentale. Argomento tabù. "Cosa pensi delle donne italiane in generale?", la prima domanda innocua della padrona di casa. "Sono calorose", la risposta diplomatica di Yaman. Così Venier si è spostata sulla serie tv: "E Marianna?", con un riferimento al personaggio femminile della serie interpretata da Alanah Bloor.

