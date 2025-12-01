TS – in Serie A domina e in Europa solo in tre meglio di Kenan!

2025-12-01 12:29:00 Arrivano conferme da Tuttosport: TORINO – Alla fine, passa tutto da lui. Ché si apre e si chiude coi suoi guizzi, con le sue giocate, e col Cagliari persino con i suoi gol. Tra fare e non fare, per la Juventus, molto spesso ci passa una giornata buona o pessima di Kenan Yildiz. Per fortuna di Spalletti, il turco raramente si sveglia con la luna storta, e pure quando è andato in difficoltà – del resto, soprattutto in Italia, i difensori hanno imparato a conoscerlo – ha avuto quel bel vizio di provare a riscrivere la prestazione e la partita, di raddrizzare momenti e di non appiattirsi sotto il peso delle aspettative. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

