2025-12-01 00:40:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: Vittoria all’Olimpico nel big match scudetto, sorpasso sulla Roma e aggancio in vetta al Milan di Allegri: Antonio Conte fa festa per i tre punti e per la terza vittoria di fila dopo la sfuriata di Bologna. Il tecnico del Napoli parla così a Dazn nel postpartita e parte proprio dalla pausa che si è preso dopo la sconfitta del Dall’Ara: “La settimana di pausa in Inghilterra è una cosa usuale, non la chiedevo nemmeno me la davano di diritto. Poi d’accordo con il club, visto che ci sono 4 mesi nei quali si gioca sempre ho scelto così. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Elmetto in campo, abbiamo mandato un messaggio”