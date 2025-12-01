Trump | Venezuela non è Paese amico attacco non è imminente

Donald Trump ha precisato che la dichiarazione di considerare chiuso lo spazio aereo sul Venezuela non vuol dire che un attacco americano è imminente. “Non dovete leggerci nulla”, ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando a bordo dell’Air Force One. L’inquilino della Casa Bianca ha spiegato di aver lanciato l’allarme sullo spazio aereo “perché consideriamo il Venezuela un Paese non molto amichevole “. Il leader di Washington ha poi confermato che ha avuto un colloquio telefonico con Nicolas Maduro. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

